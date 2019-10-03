Fenerbahçe’de merkezde ‘Tufan’ kopacak!

Fenerbahçe’de sakat futbolcuların iyileşmesiyle orta sahadaki rekabet iyice kızışacak.

Isla sakatlıktan tamamen kurtuldu ve oynayacak duruma geldi. Şilili futbolcunun yokluğunda Ozan Tufan sağ bekte başarılı bir performans sergilemişti.

Aynı şekilde Tolga Ciğerci de gerçek mevkisi orta sahaya dönecek. İki futbolcu, Emre ile Gustavo'dan formayı kapmak için yoğun mesai harcamak zorunda… Moses ve Rodrigues'in de dönüşüyle kanatlar da alevlenecek.

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9 İSİM BELLİ

Ersun Yanal, ilk 6 haftanın ardından takımın iskeletini oturttu. Yanal'ın ilk 11'inin 9'u belli oldu. Kalede Altay, savunmada Zanka, Jailson, Dirar, orta sahada Luiz Gustavo, Emre, kanatlarda Rodrigues, ileride Kruse ve Vedat Muriqi'in yeri garanti…

Tecrübeli teknik adam, sakat oyuncular nedeniyle sağ bekte ve kanatlarda zaman zaman değişiklikler yapıyor.

Hasan Ali, Moses ve Rodrigues döndüğünde sarı-lacivertliler ideal 11'ine kavuşacak.