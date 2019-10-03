Fatih Terim’den PSG maçı sonrası soyunma odası konuşması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom Stadı’nda 1-0 Paris Saint Germain’in üstünlüğü ile sona eren maçın basın toplantısında kullandığı sözleri soyunma odasında da tekrarladı.

PSG karşılaşması sonrası, “Bugün (önceki gün) kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık. Mücadele takdir edilmeli” diyen Fatih Terim, öğrencileriyle yaptığı toplantıda ise “Oynayan oynamayan giren çıkan herkese teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş oturan bir takımız. Yenilmiş olabiliriz. Sonucu ufak detaylar belirledi ancak 3 puan kadar değerli kazanımlarımız oldu. Geleceğe olumlu bir adım attık. Bu oyun bize önemli maçlar kazandıracak” ifadelerini kullandı.

DONK İLE DEVAM

Tecrübeli çalıştırıcının Marcao-Luyindama- Donk'tan oluşturduğu üçlü savunmalı taktikten memnun olduğu öğrenildi. Fatih Terim, 3-5-2'yi ligde de kullanmayı planlıyor. Hocanın özellikle deplasman maçlarında orta sahayı kalabalık tutmayı ve iki kanat bekiyle hızlı hücuma çıkmayı planladığı bildirildi.

L`Equipe Galatasaray PSG maçının en yüksek puanını Muslera`ya verdi Şampiyonlar Ligi A grubunda Galatasaray`ın PSG`ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Fransızların ünlü gazetesi L`Equipe sahanın en yüksek puanını Muslera`ya, en düşük puanını ise Belhanda ve Falcao`ya verdi. İlgili Haberi Oku

GOL SORUNU SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılılar, mücadelesiyle alkış alırken gol sorununu çözemedi. Cimbom, bu sezon oynadığı 9'uncu resmi maçında 3'üncü kez fileleri boş geçerken toplam gol sayısı 7'de kaldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında da gol siftahı yapamadı. Süper Kupa'da Akhisar'ı 1-0 yenebilen Aslan, ligde de sadece 3-1'lik Kayseri maçında birden fazla gol atabildi.