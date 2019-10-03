EUROLEGUE CANLI İZLE: Real Madrid Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin ilk haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid’le yapacağı mücadeleyle Avrupa kupalarında 510. maça çıkacak. Real Madrid Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat 22.00’da başlayacak ve beIN Sports 3 Kanalından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Euroleague maçı canlı izleme linki haberimizde.

REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 509 karşılaşmada 295 galibiyet elde etti, 214 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda oynadı.

Söz konusu sezonda İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı. Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik’le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik’e karşı oynayan sarı-lacivertliler, iki müsabakayı da kaybetti.