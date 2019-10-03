Derbiyi heba etmek

Dünyada maçları seyrederiz, sonra arkadaşlarla değerlendirme yaparız… Mesela, “Real Madrid-Atletico Madrid maçını seyrettin mi?” “Merseyside derbisi ne maç oldu, Liverpool ne oynadı kardeşim”, “Messi, Barcelona- Espanyol maçında neler yaptı öyle…” Böyle muhabbetler döner dostlarla aramızda…

Bizim Galatasaray- Fenerbahçe derbileri maalesef stresten futbolun kalitesini yaşatamıyor, olmaz böyle! Bu maçla ilgili akıllarda ne kalacak biliyor musunuz;

1- Ali Koç'un Mustafa Cengiz'in yanındaki çocuğun fotoğrafını çekmesi.

2- Kruse'nin İstiklal Marşımızı söylemesi.

3- Aman bizi eleştirmesinler… Ne şiş yansın, ne kebap…

Yazık dünya markası derbiyi heba ediyoruz, ben milyonlarca taraftar gibi iyi futbol izlemek istiyorum.

AVCI’NIN SİSTEMİ…

SON dönemde Avcı, Trabzonspor'a 8 maçtır kaybetmemişti. Yine enteresan maç oynandı Trabzon'da… Avcı, sisteminden feragat etmeyecek bunu anladım. Ama nereye kadar? Bu takım teknik direktörün istediği şablonu tam uygulayana kadar galibiyet kadar mağlubiyetler ve yenilen gollerle dolu bir sezona hazır olmalı Beşiktaş taraftarı… Sabır bir yere kadardır bu oyunda…

ÇAKIR'IN VELIAHDI YOK

Klas hakem, bunu UEFA ve FİFA da biliyor. Kritik maçlarda hep ön planda. Ama yıllar çabuk geçiyor. Cüneyt Çakır mesleğe veda ettiğinde veliahdı kim olacak? Ben cevabı vereyim: YOK!

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