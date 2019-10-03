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Dünyadan Futbol

Claudio Marchisio futbolu bıraktı

Kariyerinin büyük bölümünü Juventus'ta geçiren Marchisio, 33 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

3 Ekim 2019 17:27

İtalyan milli futbolcu Claudio Marchisio, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabında emekliliğini açıklayan Marchisio, “Futbolcu olmak isteyen küçük çocuğa söz vermiştim, sahaya girdiğimde harika hissettiğim sürece oynayacaktım. Artık sözümü yerine getiremiyorum ve bu yüzden futbolu bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Juventus’ta 2005 yılında A takıma yükselen Claudio Marchisio, geçen yıl Zenit’te forma giymiş ve yaz transfer döneminde sözleşmesini feshetmişti.

Marchisio ayrıca 55 kez milli formayı terletip 5 gol atmıştı.

Son güncelleme 17:27 | 3 Ekim 2019
Claudio Marchisio
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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