CANLI İZLE | Trabzonspor Basel maçı canlı yayın (UEFA Avrupa Ligi)

Bordo-Mavililer gruptaki ilk maçta alınan mağlubiyeti Basel karşısında telafi etemenin peşinde.

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'ndaki 131'inci maçına çıkacak.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde geride kalan 130 maçta 50 galibiyet ve 47 mağlubiyet alırken, 33 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Rakip fileleri 169 kez havalandıran Trabzonspor, buna karşılık kalesinde ise 173 gol gördü.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetecek.

Muhtemel 11’ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Mikel, Kamil, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi, Bua, Arthur

Bu sezon Avrupa’da 6. maç

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya’nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1’lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan’ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, gruptaki ilk maçında da İspanya’nın Getafe takımına 1-0 mağlup oldu.

5 oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Onazi, Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes ve Abdülkadir Ömür, Basel karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş ile oynanan maçta hafif sakatlık yaşayan Sosa’nın da tedavisinin ardından maçta görev alması bekleniyor.