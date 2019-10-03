CANLI YAYIN | Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach 0-0

Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçını SKOR’dan canlı olarak takip edebilirsiniz…

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir J grubundaki ikinci maçında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ı ağırlıyor. Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ile ilgili tüm detaylar ve canlı izle linki de haberimizde olacak.

İŞTE İLK 11’LER:

Başakşehir 11’i: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Mönchengladbach 11’i: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MÖNCHENGLADBACH MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN (ÜYELİK GEREKTİRİYOR)

İNGİLİZ HAKEM YÖNETİYOR

Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach karşılaşmasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetiyor. Stuart Attwell’in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley

Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK MAÇTA MAĞLUP OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan’ın Olympiakos takımına her iki maçta da yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Medipol Başakşehir, grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya’nın Roma takımına 4-0 yenildi.

AVRUPA’DA 22. MAÇ

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa’daki 4. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma’ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

EN GOLCÜ VİSCA

Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca’yı, 3’er golle Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi. Avrupa’da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda’nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul’da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasındaki rövanşı ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Bulgaristan’ın Ludogorets takımını rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

BAŞAKŞEHİR TAM KADRO

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak. Turuncu-lacivertlilerde, isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.