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Beşiktaş’ta kabus gibi gün! Bir sakatlık daha…
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş’ta kabus gibi gün! Bir sakatlık daha…

Beşiktaş'ta Wolverhampton mücadelesinin ilk yarısında Güven Yalçın aldığı darbe sonrasında belinden sakatlandı. Genç futbolcu oyuna devam edemedi ve 27. dakikada yerini Umut'a bıraktı.

3 Ekim 2019 21:00

Beşiktaş’ta bir kötü haber de Güven’den geldi. Wolverhampton maçı öncesinde mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle Diaby kadroya alınmazken, maçta ilk 11’de sahaya çıkması beklenen N’Koudou da migren nedeniyle kadrodan çıkan bir başka isim oldu. Şanssızlıklar Beşiktaş’ın yakasını maç içinde de bırakmadı. Mücadelenin 12. dakikasında Saiss’in müdahalesi sonrasında belinden sakatlık yaşayan ve bir süre yerde kalan Güven Yalçın, oyuna devam etmek istemesine karşın 27. dakikaya sahada kalabildi ve sonrasında yerini Umut Nayir’e bıraktı. Kenara gelen Güven Yalçın’ın ilk müdahalesini sağlık ekibi saha kenarında yaptı.

Son güncelleme 21:00 | 3 Ekim 2019
beşiktaş Güven Yalçın uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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