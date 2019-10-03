Beşiktaş Wolverhampton Wanderers maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? BJK Avrupa Ligi maçı…

Beşiktaş Süper Lig’de aldığı ağır yenilginin ardından gözünü UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Wolverhampton Wandereres maçına çevirdi. Beşiktaş bu hafta deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 kaybetti. Rakibi Wolverhampton Wanderers ise Watford'u 2-0 mağlup etti. Peki Beşiktaş Wolverhampton Wanderers maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ WOLWERHAMPTON WANDERERS MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.

Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

BU SEZON SADECE BİR MAÇ KAZANDI

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.