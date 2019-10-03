CANLI | Beşiktaş 0-0 Wolverhampton (İlk yarı oynanıyor)

Beşiktaş Wolverhampton canlı! Beşiktaş Wolverhampton maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması heyecanı devam ediyor. K Grubu’nda ilk maçta deplasmanda Slovana Bratislava’ya 4-2 yenilen Beşiktaş, Premier League ekiplerinden Wolves karşısında ligde ve Avrupa’daki sıkıntılı gidişe bir dur demek istiyor. İlk maçta konuğu Braga’ya 1-0 yenilen Wolves da üç puan istiyor. Beşiktaş Wolverhampton maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Beşiktaş Wolverhampton maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI İLK 11’LER

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.55

HAKEM: Harald Lechner

YAYIN: beIN SPORTS HD1

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Vida, Necip, Rebocho, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Lens, Caner, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

WOLVERHAMPTON: Patricio, Doherty, Boly, Coady, Saiss, Otto, Neves, Moutinho, Gibbs-White, Neto, Jimenez

TEKNİK DİREKTÖR: Nuno Espirito Santo

Üst üste şoklar!

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz maç kadrosuna alınmazken, Abdoulay Diaby de yaşadığı bulantı ve kısma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı. İlk 11’de yer alan N'Koudou da şiddetli migren ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Futbolcunun yerine Caner ilk 11’e girerken, Boyd da kadroya dahil edildi. Wolverhampton’da eksik bulunmuyor. Ön eleme maçları da dahil edildiğinde Beşiktaş, iç sahada İngiliz takımlarına karşı oynadığı son dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik elde etti ve son üç maçta gol yemedi.

SON DAKİKA | Beşiktaş`ta Burak Yılmaz şoku! Wolverhampton maçı kadrosunda yok... Son dakika gelişmesi... UEFA Avrupa Ligi`nde Wolverhampton ile karşılaşacak olan Burak Yılmaz`ın maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi. Trabzonspor maçında darbe alan ve açık yarası bulunan Burak Yılmaz`ın yerine Güven Yalçın`ın 11`de başlayacağı belirtildi. İlgili Haberi Oku