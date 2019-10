Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: ‘Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz!’

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında konuğu Wolverhampton’a 90+3’te gelen golle 1-0 mağlup olurken karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, 5 haftalık performansla kariyerinin sorgulanamayacağını söyledi. Avcı, “Oynanan oyunu, oyuncuyu, kendimi hep sorguladım ama benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede her kademede çalışıp tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler” diye konuştu.

Avcı oyunla ilgili olarak “Seyircinin de 85. dakikaya kadar verdiği destekle oyuncular her şeyi denediler. Isınırken ve 25. dakikada Güven’le şanssızlık yaşadık. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz. Hafta sonundan itibaren Burak ve Ruiz’le daha seçenekli bir takım olacağız. Umarım aynı desteği hafta sonu gösterir seyircimiz ve bu şanssızlığı kırarak milli takım arasına iyi gireriz” dedi.

Yaşanan şanssızlıklara da değinen Avcı, “Oyunla ilgili her maç parça parça mesaj veriyor takım ama milli takımın santrforuyla lige başlayamadık. Andorra maçında Güven oynadı milli takımda değil mi? Bugün de onunla başladık 25. dakikada sakatlandı. Bir oyun kültürünün yerleşmesi için destek lazım. Bu performansın bu haftadan itibaren değişeceğini düşünüyorum. Tamamen şanssızlık değil ama her şey geldi başımıza. Umarım bu haftadan itibaren her sorunu kenara bırakıp milli takım arasına kazanarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Oynanan oyunu, oyuncuyu, kendimi hep sorguladım ama benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede her kademede çalışıp tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler” diyen deneyimli çalıştırıcı “Ben başka takımla şampiyonluğa oynadım son 3 senede. Ben buraya tüm sınavları vererek geldim. 5 haftayla benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 10 senede Beşiktaş istemedi beni sadece, ben de burayı istedim oyunculara ve kendime güvenerek. Takımın performansı ve benim performansım sorgulanabilir ama 20 senedir Türk futbolunun tepesinden en altına kadar çalıştığım kariyerim sorgulanamaz” dedi.

Oyuncularının performansı hakkında da “Nkoudou’dan herkes memnun ama Göztepe maçıyla son hafta katıldı. Ljajic’in kendisiyle de görüştüm, performansından ben de memnun değilim. Geçen seneye ve CV’sine baktığında önemli ve yetenekli bir oyuncu. 5 maçta 4 sarı, 3’ü itirazdan olmamalı diye yüzüne karşı da söyledim. Baktığında problem çözebilecek bir oyuncu ama performansı yeterli değil. Yorgunluk ve sakatlanma ölçümlerini yapıyoruz. Burak iki ciddi sakatlıktan çıktı, bizim için ve milli takım için de önemli bir oyuncu. Burak’ın iki maç üst üste sakatlık riski olduğu için pazar günü kullanabilmek adına bugün geri çektik” şeklinde konuşan Avcı, takımın, kulübün ve kendisinin içinden geçtiği durumu şöyle değerlendirdi:

“Ben buraya gelirken oyuncu grubuna, Beşiktaş taraftarına ve tarihine inanarak geldim. Ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Bugün son dakikada mağlup olmasak bile zihinsel olarak bizi yukarı çekecekti. Pazar günü kazanıp başka şeylerin peşinde gitmeye devam edeceğiz. Ben Beşiktaş başkanı ve yönetimiyle 3 yıllık imza attım. İmzamı hem gönlüme hem gönüllere attım. 5 maçta bu sorgulanmaz. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir. Birçok şey konuşulur, hepsini de biz biliriz. Kulübün içinde yapılan toplantılarda en ufak bir iletişim sorunu yok. Oyun içinde stresin yükselmesi şu an normal çünkü daha önce içinde olmadığımız bir durumu yaşıyoruz. Set oyunu oynarken benim 5 sene çalıştığım takım, 4 tane değişik oyun oynadı. Hepsinde de ligin en az gol yiyen takımıydı. Sen benim açımdan düşünebiliyor musun? Geçen sene 30. hafta 18 gol, bugün şu ana dek 14 gol.”