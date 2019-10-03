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Bellona Kayseri Basketbol 82-71 Spartak Noginsk | FIBA Kadınlar EuroCup
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Bellona Kayseri Basketbol 82-71 Spartak Noginsk | FIBA Kadınlar EuroCup

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar EuroCup eleme turu maçında deplasmanda 81-67'lik galibiyetin rövanşında konuğu Spartak Noginsk'i 82-71 yendi ve gruplara kaldı.

3 Ekim 2019 22:07

FIBA Kadınlar EuroCup eleme turu rövanş maçında Bellona Kayseri Basketbol, Rusya temsilcisi Spartak Noginsk’i 82-71 yenerek gruplara kalmayı başardı. Kayseri temsilcisi, Rusya’nın Noginsk şehrinde oynanan ilk maçta da rakibini 81-67 mağlup etmişti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Aleksandar Milojevic (Makendonya), Nikola Perlic (Hırvatistan), Alexandra Stan (Romanya)

Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 13, Ayşegül Günay Aladağ 10, Gamze Zeren 7, Ivankovic 8, Barbee 21, Gülse Uğur 4, Beril Albayrak 1, Gizem Sezer 2, Burkee 16, Şevval Karlıtekin, Fatma Dikmen

Spartak Noginsk: Korotygina 18, Dorosheva 6, Karpunina 8, Andrianova 2, Petish 4, Krivolapova 17, Alikina, Zabolotnaia, Gorshechnikova 5, Garkavskaya 8, Dukhina, Sumets 3

1. Periyot: 21-18

Devre: 44-33

3. Periyot: 65-52 02 Ekim 2019 Cedevita Olimpija 73-79 Darüşşafaka Tekfen | EuroCup C Grubu EuroCup C Grubu`ndaki temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Cedevita Olimpija`ya konuk oldu. Daçka parkeden 79-73 galip ayrıldı ve gruba 1`de 1`le başladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:07 | 3 Ekim 2019
Bellona Kayseri Basketbol FIBA Kadınlar Eurocup Spartak Noginsk
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