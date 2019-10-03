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Bedensel engelli basketbolcunun destek arayışı: Bayrağımızı Avrupa arenasında dalgalandırırken…
Milli Takımlar

Bedensel engelli basketbolcunun destek arayışı: Bayrağımızı Avrupa arenasında dalgalandırırken…

İtalya'nın Reggio Calabria Kulübü'ne transfer olan Latife Selin Şahin, sponsorlara seslenerek "Yaptığım spor branşı amatör olduğu için bu anlamda yaptığım işi destekleyecek, bayrağımızı Avrupa arenasında dalgalandırırken yanımda olacak ve destek verecek sponsorlara ihtiyaç duymaktayım" dedi.

3 Ekim 2019 11:14

Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Latife Selin Şahin, sponsorlara çağrıda bulunarak, kendisine destek olmalarını istedi.

1907 Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giydiğini belirten bedensel engelli milli basketbolcu, yaptığı açıklamada, “Yaptığım spor branşı amatör olduğu için bu anlamda yaptığım işi destekleyecek, bayrağımızı Avrupa arenasında dalgalandırırken yanımda olacak ve destek verecek sponsorlara ihtiyaç duymaktayım” ifadesini kullandı.

Yeni sezonda İtalya'nın Reggio Calabria takımına transfer olan Latife Selin, görüşlerini şöyle paylaştı:

“Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan ilk kadın oyuncu oldum. Halen A Milli Takım’a gururla hizmet etmekteyim. Yaptığım spor branşı amatör olduğu için bu anlamda yaptığım işi destekleyecek, bayrağımızı Avrupa arenasında dalgalandırırken yanımda olacak ve destek verecek sponsorlara ihtiyaç duymaktayım. Bu anlamda her kesimden destek bekliyorum.”

Son güncelleme 11:37 | 3 Ekim 2019
Latife Selin Şahin
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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