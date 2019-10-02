Yakaladın mı atacaksın

Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsan, bulduğun pozisyonu gole çevireceksin, aksi takdirde güçlü takımlar karşısında evinde de oynasan skoru lehine çeviremezsin. Aslında Neymar'ın cezalı olması, Cavanni'nin sakatlığı ciddi bir avantajdı ama Di Maria ve Icardi öylesine etkili oyuncular ki ceza sahasına her girişleri yürekleri ağza getirmeye yetti.

Fatih Terim, takımını sahaya 3'lü defans bloğu ile sahaya sürdü. Burada Donk iyi işler yaptı hatta dikine koşularla rakip alanda etkiliydi. Galatasaray, orta alanda kalabalık olup PSG'yi durdurmaya çalıştı ama defanstan çıkarken her zaman olduğu gibi zaaflar gösterdi. En doğru tanım ‘ağır kaldı' olsa gerek. Çünkü hücum bölgelerinde yeteri kadar çoğalamadı ve Falcao'nun bireysel yetenekleri ile yarattığı pozisyonlar dışında pek de etkili olamadı. Bir de Seri'nin iki kez gole yaklaştığını hatırlatalım. Üstüne gol ararken gol yiyince tecrübeli yıldızların yer aldığı PSG karşısında beraberliği de kurtaramadı. Kenar bekleri dikine koşular yaptı, Mariano bugünkü oyunuyla beğeni kazandı.

Galatasaray, özellikle ikinci yarı kazanmak için çok çaba gösterdi. Oynadığı futbol ile eskilerin deyimiyle, yenildi ama ezilmedi! Ve her zaman ki gibi Muslera gibi bir kalecisi olduğu için de dua etmeli. Öyle kurtarışlar yaptı ki sahanın en iyilerinden biriydi. Sarı kırmızılılar, bu oyunuyla en azından Süper Lig için umut verdiğini söyleyebilirim.

Falcao’ya top gelmiyor, ceza sahasında beklediği topları alamıyor. Babel, Belhanda oyuna sonradan giren Feghouli, golcüleri beslemeli. Falcao, dünyanın sayılı golcülerinden ve Galatasaray ondan çok şey bekliyor. Fatih Terim'in bu konuya acil bir çözüm bulması gerekiyor.

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