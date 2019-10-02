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UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın programı
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın programı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarının ikinci haftasında yarın 24 karşılaşma oynanacak.

2 Ekim 2019 12:05

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

İkinci haftada Medipol Başakşehir, J Grubu’nda Almanya’nın Borussia Mönchengladbach, K Grubu’nda bulunan Beşiktaş da İngiltere’nin Wolverhampton ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55’te başlayacak.

Trabzonspor ise C Grubu’ndaki ikinci maçında İsviçre’nin Basel takımını saat 22.00’de konuk edecek.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

17.50 Astana (Kazakistan) – Partizan (Sırbistan)

19.55 Young Boys (İsviçre) – Rangers (İskoçya)

19.55 Feyenoord (Hollanda) – Porto (Portekiz)

19.55 CSKA Moskova (Rusya) – Espanyol (İspanya)

19.55 Ferencvaros (Macaristan) – Ludogorets (Bulgaristan)

19.55 Saint-Etienne (Fransa) – Wolfsburg (Almanya)

19.55 Olexandriya (Ukrayna) – Gent (Belçika)

19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) – Borussia Mönchengladbach (Almanya)

19.55 Wolfsberger (Avusturya) – Roma (İtalya)

19.55 Beşiktaş (Türkiye) – Wolverhampton (İngiltere)

19.55 Braga (Portekiz) – Slovan Bratislava (Slovakya)

19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) – Manchester United (İngiltere)

22.00 Sevilla (İspanya) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Dudelange (Lüksemburg) – Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Malmö (İsveç) – Kopenhag (Danimarka)

22.00 Lugano (İsviçre) – Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Trabzonspor (Türkiye) – Basel (İsviçre)

22.00 Krasnodar (Rusya) – Getafe (İspanya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) – LASK (Avusturya)

22.00 Rosenborg (Norveç) – PSV (Hollanda)

22.00 Celtic (İskoçya) – Cluj (Romanya)

22.00 Lazio (İtalya) – Rennes (Fransa)

22.00 Arsenal (İngiltere) – Standard Liege (Belçika)

22.00 Vitoria (Portekiz) – Eintracht Frankfurt (Almanya)

Son güncelleme 12:05 | 2 Ekim 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
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6 2 9
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