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Şampiyonlar Ligi

Tottenham Bayern Münih maçında skandal karar!

Bayern Münih ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Fransız hakem Clement Turpin skandal bir karara imza attı.

SKOR DIŞ HABER 2 Ekim 2019 11:46

Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Tottenham’ı 7-2 mağlup ederek uzun süre unutulmayacak bir skora imza attı. Ancak gecede, Bayern Münih’in aldığı tarihi zafer kadar, maçı yöneten Clement Turpin’in, Aurier ile Alaba arasında yaşanan pozisyonda verdiği karar da konuşuldu.

Karşılaşmada henüz 9. dakika oynanırken sağ kanattan hücum etmeye çalışan Tottenham’ın atağını yatarak kesen Bayern Münih’in yıldızı Alaba, hiç beklenmedik bir hareketle karşılaştı. Tottenham’ın Fransız sağ beki Aurier, Alaba topu taca attıktan sonra rakibinin üzerine iki ayağıyla birden atladı. Top oyunda olsa dahi yapılmayacak bir harekette bulunan Aurier’in kırmızı kart görmesi beklenirken, hakem Clement Turpin, pozisyonda sarı kartına bile başvurmadı.

Karşılaşmada 45 dakika görev yapan Alaba, ikinci yarıda yerini Thiago Alcantara’ya bıraktı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken Aurier’in hareketi ve hakemin kararı, gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

 

Son güncelleme 12:43 | 2 Ekim 2019
bayern münih şampiyonlar ligi Tottenham uefa
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