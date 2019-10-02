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Thomas Tuchel: Galatasaray’a karşı öz güveninizin az olması…
Şampiyonlar Ligi

Thomas Tuchel: Galatasaray’a karşı öz güveninizin az olması…

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

2 Ekim 2019 00:27

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yenen PSG’de teknik direktör Thomas Tuchel, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Alman teknik adam, en iyi oyunlarını oynamamalarına rağmen 3 puan için mutlu olduklarını belirtti.

Tuchel’in maç sonu sözleri şöyle;

“İyi bir maç başlangıcı yaptık. İlk yarı gol atmayı unuttuk. İkinci golü bulmamız gereken bir maçtı. Tüm oyuncular maç boyunca rakibe karşı iyi mücadele ettiler. En iyi maçımızı oynamadık ama 3 puan alarak gruptan çıkmak için bir adım daha atmış olduk.

Devre arasında oyuncularımın öz güvenlerini arttırmaya çalıştım. Galatasaray’a karşı özgüveninizin az olması halinde şansınızın yüksek olmadığını gördük. Ofansif ve defansif açıdan iyi mücadele ettik. Futbolcularımın hem performansından hem de mücadelesinden çok memnunum.”

Son güncelleme 00:37 | 2 Ekim 2019
galatasaray psg şampiyonlar ligi THOMAS TUCHEL
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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