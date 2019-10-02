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Süper Lig’de 7. hafta hakemleri açıklandı
Futbol

Süper Lig’de 7. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 7. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler TFF'nin sitesinden duyuruldu.

2 Ekim 2019 13:16

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Lider Aytemiz Alanyaspor’un Beşiktaş ile oynayacağı maçı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte program ve maçların hakemleri;

Cuma 20.30

BTC Türk Yeni Malatyaspor – Yukatel Denizlispor / Bülent Birincioğlu

Fenerbahçe – Antalyaspor / Yaşar Kemal Uğurlu

Cumartesi 15.00

Kasımpaşa – İttifak Holding Konyaspor / Serkan Tokat

Cumartesi 17.30

Göztepe – İstikbal Mobilya Kayserispor / Cüneyt Çakır

Cumartesi 20.00

Gençlerbirliği – Galatasaray / Halil Umut Meler

Pazar 14.00

Demir Grup Sivasspor – Ankaragücü / Atilla Karaoğlu

Pazar 16.30

Beşiktaş – Aytemiz Alanyaspor / Arda Kardeşler

Pazar 19.00

Gaziantep FK – Medipol Başakşehir / Koray Gençerler

Çaykur Rizespor – Trabzonspor / Hüseyin Göçek

Son güncelleme 13:16 | 2 Ekim 2019
süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
04/10/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
04/10/2019 - 20:30
-
Denizlispor
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