Süper Lig’de 7. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Lider Aytemiz Alanyaspor’un Beşiktaş ile oynayacağı maçı Arda Kardeşler yönetecek.
İşte program ve maçların hakemleri;
Cuma 20.30
BTC Türk Yeni Malatyaspor – Yukatel Denizlispor / Bülent Birincioğlu
Fenerbahçe – Antalyaspor / Yaşar Kemal Uğurlu
Cumartesi 15.00
Kasımpaşa – İttifak Holding Konyaspor / Serkan Tokat
Cumartesi 17.30
Göztepe – İstikbal Mobilya Kayserispor / Cüneyt Çakır
Cumartesi 20.00
Gençlerbirliği – Galatasaray / Halil Umut Meler
Pazar 14.00
Demir Grup Sivasspor – Ankaragücü / Atilla Karaoğlu
Pazar 16.30
Beşiktaş – Aytemiz Alanyaspor / Arda Kardeşler
Pazar 19.00
Gaziantep FK – Medipol Başakşehir / Koray Gençerler
Çaykur Rizespor – Trabzonspor / Hüseyin Göçek