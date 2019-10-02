Seri: Fatih Terim ‘Galatasaray’ın kim olduğunu gösterin’ dedi

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Jean Michael Seri, 1-0 yenildikleri Paris Saint Germain karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Seri, teknik direktör Fatih Terim’in kendilerini maçtan önce motive ettiğini belirterek, “Açıkçası bizim için referans bir maç oldu. Hocamız maça çıkmadan önce ‘Onları oynatmayın, kendi evimizdeyiz. Galatasaray’ın kim olduğunu gösterin’ dedi. Biz de saygı duyulması gereken bir takım olduğumuzu gösterdik” ifadelerini kullandı.

Fildişili yıldız, “Daha iyi bir sonuç alacağımızı umuyorduk ancak olmadı” diyerek sözlerini noktaladı.

Fatih Terim: Önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçından sonra açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku