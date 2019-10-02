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Seri: Fatih Terim ‘Galatasaray’ın kim olduğunu gösterin’ dedi
Galatasaray

Seri: Fatih Terim ‘Galatasaray’ın kim olduğunu gösterin’ dedi

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 1-0 kaybettikleri maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

2 Ekim 2019 00:28

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Jean Michael Seri, 1-0 yenildikleri Paris Saint Germain karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Seri, teknik direktör Fatih Terim’in kendilerini maçtan önce motive ettiğini belirterek, “Açıkçası bizim için referans bir maç oldu. Hocamız maça çıkmadan önce ‘Onları oynatmayın, kendi evimizdeyiz. Galatasaray’ın kim olduğunu gösterin’ dedi. Biz de saygı duyulması gereken bir takım olduğumuzu gösterdik” ifadelerini kullandı.

Fildişili yıldız, “Daha iyi bir sonuç alacağımızı umuyorduk ancak olmadı” diyerek sözlerini noktaladı.

02 Ekim 2019 Fatih Terim: Önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçından sonra açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:40 | 2 Ekim 2019
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