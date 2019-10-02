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Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Manchester City 2-0 Dinamo Zagreb
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Manchester City 2-0 Dinamo Zagreb

Manchester City, 66. dakikaya kadar geçemediği Dinamo Zagreb defansını Sterling'in oyuna girmesiyle açtı: 2-0.

2 Ekim 2019 00:07

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun 2. haftasında Manchester City sahasında Dinamo Zagreb’i konuk etti. Etihad’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 2’de 2 yapmayı başardı.

Geçen hafta Atalanta’ya 4 gol atan rakibi karşısında ilk yarıda etkili olamayan İngiliz devi, 56. dakikada Sterling’i alınca kilidi çözmeyi başardı.

Sterling 66. dakikada Mahrez’in ortasında topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Oyuna 90’da giren genç Foden maçın duraklama dakikalarında Sterling’in asistinde fileleri havalandırarak maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.

Bu sonuçla Manchester City 6 puana yükselirken, Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı.

Grubun 3. haftasında Manchester City 22 Ekim’de sahasında Atalanta’yı konuk edecek. Aynı gün Dinamo Zagreb ise deplasmanda Shakhtar Donetsk’e konuk olacak.

Son güncelleme 00:07 | 2 Ekim 2019
Dinamo Zagreb Manchester City şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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