‘Real Madrid’e ne kaybettiğini hatırlatmak istedim’

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakipleri arasında yer alan Real Madrid ve Club Brugge, 2. hafta maçında yenişemedi. Ev sahibi Real Madrid, 2-0 geri düştüğü maçta 1 puanı 85. dakikada bulduğu golle kurtardı.

Santiago Bernabeu’da Belçika temsilcisinin gollerini kaydeden Emmanuel Bonaventure sevinç gösterisiyle dikkat çekti. 9 ve 39. dakikada rakip ağları bulan 21 yaşındaki oyuncu, gol sonrası Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen sevinç hareketlerini sergiledi.

Karşılaşma sonrası gol sevinci hakkında konuşan Nijeryalı oyuncu, “Cristiano’yu seviyorum ve benim için dünyanın en iyi oyuncusu. Real Madrid’den ayrıldığında üzülmüştüm ve böyle büyük bir yıldızı kaybettiklerini göstermek için bu şekilde sevindim. İki gol attığım için mutluyum, maçı gerçekten kazanmak istedik ve çok uzak değildik.” dedi.

‘İKİ TANE DÖVME YAPTIRACAĞIM’

Bonaventure’ye ayrıca maçtan önce Bernabeu’da gol atması halinde bir hatıra dövmesi yaptırma konusundaki sözü soruldu ve genç yıldız adayı şöyle cevap verdi: “O zaman iki tane yaptıracağım”