Muslera daha ne yapsın?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Paris Saint Germain’e 1-0 mağlup oldu. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki 35. maçına çıkan sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, gemisini kurtaramadı! Uruguaylı file bekçisi, Paris Saint-Germain karşısında birbirinden kritik kurtarışlar yapsa da bu, sarı-kırmızılılar için yeterli olmadı. Fransız ekibinin kaleyi bulan 6 şutunun 5'inde gole izin vermeyen Muslera, farkı önleyen isim oldu.

Galatasaray Paris Saint Germain maçını spor yazarları yorumladı Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi`de sahasında Paris Saint Germain`e yenildiği karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

DONK İYİYDİ

Muslera her ne kadar gününde olsa da Galatasaray’da defanstaki sıkıntılar yine göze çarptı. Özellikle defans arkasına atılan toplarda yapılan hatalar tehlikeli pozisyonlara dönüştü. 3'lü defans kurgusuyla mücadele eden Galatasaray'da Marcao ve Luyindama ile yan yana oynayan Donk ise gecenin başarılı isimlerindendi.