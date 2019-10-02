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Muslera daha ne yapsın?
Galatasaray

Muslera daha ne yapsın?

Galatasaray Kaptanı Muslera, tam 5 pozisyonda Paris Saint-Germain forvetlerine gol izni vermese de gemisini kurtaramadı. Defansın arkasına atılan toplarda yapılan hatalar yürekleri ağızlara getirdi.

2 Ekim 2019 08:58

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Paris Saint Germain’e 1-0 mağlup oldu. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki 35. maçına çıkan sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, gemisini kurtaramadı! Uruguaylı file bekçisi, Paris Saint-Germain karşısında birbirinden kritik kurtarışlar yapsa da bu, sarı-kırmızılılar için yeterli olmadı. Fransız ekibinin kaleyi bulan 6 şutunun 5'inde gole izin vermeyen Muslera, farkı önleyen isim oldu.

02 Ekim 2019 Galatasaray Paris Saint Germain maçını spor yazarları yorumladı Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi`de sahasında Paris Saint Germain`e yenildiği karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

DONK İYİYDİ

Muslera her ne kadar gününde olsa da Galatasaray’da defanstaki sıkıntılar yine göze çarptı. Özellikle defans arkasına atılan toplarda yapılan hatalar tehlikeli pozisyonlara dönüştü. 3'lü defans kurgusuyla mücadele eden Galatasaray'da Marcao ve Luyindama ile yan yana oynayan Donk ise gecenin başarılı isimlerindendi.

Son güncelleme 08:58 | 2 Ekim 2019
galatasaray muslera şampiyonlar ligi uefa
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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