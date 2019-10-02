Lucas Hernandez: ‘Babam bir gün bizi bırakıp gitti ve…’

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in Fransız yıldızı Lucas Hernandez, verdiği bir röportajda özel hayatıyla ilgili kimsenin bilmediği konulara değindi.

Çocukken babasının ailesini terk edip gittiğini söyleyen Hernandez, bir dönem Atletico Madrid forması da giyen eski futbolcu olan babası Jean-Francois Hernandez ile iletişimi olmadığını söyledi.

DAZN’a konuşan Hernandez, “Bizi neden terk ettiğini hiçbir zaman anlamadık. Bir gün bizi bırakıp gitti ve bunun hakkında hiçbir şey söylemedi. Asla onunla iletişime geçmeye çalışmadım” ifadelerini kullandı.

Gençken ona ulaşmaya çalıştığını söyleyen Hernandez, “Gençken onun hakkında daha fazla şey bilmek ve nerede olduğunu öğrenmek isterdim. Zaman geçtikçe bu düşüncelerden uzaklaştım ve kendime, geleceğime daha fazla odaklandım. Sonunda bizi sevmediği için terk ettiği gerçeğiyle yüzleştim. Eğer bizi sevmediyse gitmesi daha iyiydi. 16-17 yıldır ondan haber almadım” şeklinde konuştu.

Lucas Hernandez’in babası Jean-Francois Hernandez, futbol hayatına Fransa’nın Toulouse takımında başladıktan sonra Marsilya, Sochaux, Rayo Vallecano gibi takımlarda da forma giydi.

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