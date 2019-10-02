SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Karamollaoğlu: AK Parti yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek
Lucas Hernandez: ‘Babam bir gün bizi bırakıp gitti ve…’
Dünyadan Futbol

Lucas Hernandez: ‘Babam bir gün bizi bırakıp gitti ve…’

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Lucas Hernandez, Atletico Madrid'in eski futbolcusu babası Jean-Francois Hernandez hakkında çarpıcı açıklamalar yaparken özel hayatına ilişkin dikkat çekici detaylar verdi.

SKOR DIŞ HABER 2 Ekim 2019 17:06

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in Fransız yıldızı Lucas Hernandez, verdiği bir röportajda özel hayatıyla ilgili kimsenin bilmediği konulara değindi.

Çocukken babasının ailesini terk edip gittiğini söyleyen Hernandez, bir dönem Atletico Madrid forması da giyen eski futbolcu olan babası Jean-Francois Hernandez ile iletişimi olmadığını söyledi.

DAZN’a konuşan Hernandez, “Bizi neden terk ettiğini hiçbir zaman anlamadık. Bir gün bizi bırakıp gitti ve bunun hakkında hiçbir şey söylemedi. Asla onunla iletişime geçmeye çalışmadım” ifadelerini kullandı.

Gençken ona ulaşmaya çalıştığını söyleyen Hernandez, “Gençken onun hakkında daha fazla şey bilmek ve nerede olduğunu öğrenmek isterdim. Zaman geçtikçe bu düşüncelerden uzaklaştım ve kendime, geleceğime daha fazla odaklandım. Sonunda bizi sevmediği için terk ettiği gerçeğiyle yüzleştim. Eğer bizi sevmediyse gitmesi daha iyiydi. 16-17 yıldır ondan haber almadım” şeklinde konuştu.

Lucas Hernandez’in babası Jean-Francois Hernandez, futbol hayatına Fransa’nın Toulouse takımında başladıktan sonra Marsilya, Sochaux, Rayo Vallecano gibi takımlarda da forma giydi.

02 Ekim 2019 Dennis Emmanuel Bonaventure neden Cristiano Ronaldo`nun gol sevincini yaptığını açıkladı! Club Brugge`ün genç futbolcusu Dennis Emmanuel Bonaventure, Real Madrid deplasmanında attığı gollerden sonra neden Cristiano Ronaldo sevinci yaptığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:06 | 2 Ekim 2019
bayern münih Jean-Francois Hernandez Lucas Hernandez
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
04/10/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
04/10/2019 - 20:30
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR