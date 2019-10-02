SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Karamollaoğlu: AK Parti yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek
LuaLua, Karabük amatör liginde
Diğer Takımlar

LuaLua, Karabük amatör liginde

Karabük'te bu sezon amatör ligde mücadele edecek olan Karabük 1937 Spor Kulübü, daha önce Süper Lig'de forma giyen 38 yaşındaki  Demokratik Kongolu futbolcu Lomana Trésor LuaLua ile anlaşma sağladı. LuaLua, "Amatör, profesyonel fark etmez. Çünkü hepsi futbol. Önemli olan futbol oynamak" dedi.

2 Ekim 2019 16:27

Amatör takımlardan Karabük 1937 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, daha önce Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor formalarını terleten LuaLua ile 1 yıllık anlaşma sağladı. LuaLua tekrar Karabük’te olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Çünkü Karabük evim gibi. Bir gün buraya geleceğimi biliyordum. Başkan çağırdı, geldim. Karabükspor için zamanında çok uğraştım, emeklerim var. Taraftar sosyal medya üzerinden gelmemi çok istedi. Kıbrıs’tan geldim. İdmanlardan sonra fizik olarak forma girerim” dedi.

Amatör ligde oynayacak olmasıyla ilgili yöneltilen soru üzerine ise LuaLua, “Amatör, profosyonel fark etmez. Çünkü hepsi futbol. Önemli olan futbol oynamak. Kıbrıs’ta amatör oynadım. Onun için fark etmez. LuaLua geldi, inşallah takım büyüyecek, büyük takım olacak” diye konuştu.

Son güncelleme 16:27 | 2 Ekim 2019
karabük LuaLua
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
04/10/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
04/10/2019 - 20:30
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR