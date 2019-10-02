Lille Chelsea maçı canlı yayın! Bir milli yıldız 11’de diğeri yedekte | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lille Chelsea canlı! Lille Chelsea maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının heyecanı devam ediyor. İlk maçta deplasmanda Ajax’a 3-0 mağlup olan Lille, konuğu Valencia’ya 1-0 mağlup olan Chelsea’yi ağırlıyor. Lille’de Mehmet Zeki Çelik ilk 11’de yer alırken Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde. Öte yandan gecenin bir diğer kritik maçında Barcelona ve Inter, Camp Nou’da bir araya geliyor. Lille Chelsea maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Lille Chelsea maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

LILLE 1-1 CHELSEA

GOL! Dk. 33: Osimhen ile skora eşitlik geldi! Kafa golüyle başarılı golcü durumu 1-1 yaptı!

GOL! Dk. 22: Tammy Abraham’ın golüyle Chelsea 1-0 öne geçti!

Dk. 1: Maç başladı!

LILLE CHELSEA MAÇI İLK 11’LER

STAT: Stade Pierre Mauroy

SAAT: 22.00

HAKEM: Aleksei Kulbakov

YAYIN: beIN SPORTS HD2

LILLE CHELSEA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

LILLE: Maignan, Zeki Çelik, Gabriel, Jose Fonte, Reinildo, Soumare, Andre, Araujo, Ikone, Bamba, Osimhen

YEDEKLER: Cesar, Soumaoro, Xeka, Remy, Yusuf, R. Sanches, Bradaric

TEKNİK DİREKTÖR: Christophe Galtier

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, James, Kante, Jorginho, Alonso, Willian, Mount, Abraham

YEDEKLER: Caballero, Christensen, Pedro, Kovacic, Giroud, Hudson-Odoi, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Frank Lampard

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