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L’Equipe Galatasaray PSG maçının en yüksek puanını Muslera’ya verdi
Şampiyonlar Ligi

L’Equipe Galatasaray PSG maçının en yüksek puanını Muslera’ya verdi

Şampiyonlar Ligi A grubunda Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe sahanın en yüksek puanını Muslera'ya, en düşük puanını ise Belhanda ve Falcao'ya verdi.

2 Ekim 2019 13:58

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda PSG’ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Fransız L’Equipe Gazetesi bir puan tablosu yayınladı.

Ünlü gazete iki takımın oyuncularının performanslarına göre yaptığı değerlendirmede sahanın en iyisi olarak görülen Muslera’ya 8 puan verdi.

Tabloda en düşük puanları ise yine Galatasaray’dan Falcao ve Belhanda aldı. 2’şer puan verilen Falcao ve Belhanda sahanın en verimsiz isimleri olarak görüldü. PSG’de ise 7 puana ulaşan tek isim Thiago Silva oldu.

İŞTE GALATASARAY’IN PUAN TABLOSU:

PSG’NİN PUAN TABLOSU:

Son güncelleme 14:55 | 2 Ekim 2019
galatasaray L’Equipe muslera psg şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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