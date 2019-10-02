L’Equipe Galatasaray PSG maçının en yüksek puanını Muslera’ya verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda PSG’ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Fransız L’Equipe Gazetesi bir puan tablosu yayınladı.

Ünlü gazete iki takımın oyuncularının performanslarına göre yaptığı değerlendirmede sahanın en iyisi olarak görülen Muslera’ya 8 puan verdi.

Tabloda en düşük puanları ise yine Galatasaray’dan Falcao ve Belhanda aldı. 2’şer puan verilen Falcao ve Belhanda sahanın en verimsiz isimleri olarak görüldü. PSG’de ise 7 puana ulaşan tek isim Thiago Silva oldu.

İŞTE GALATASARAY’IN PUAN TABLOSU:

PSG’NİN PUAN TABLOSU: