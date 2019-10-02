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Gazişehir Gaziantep’in ismi değişti! TFF onayladı
Gazişehir Gaziantep

Gazişehir Gaziantep’in ismi değişti! TFF onayladı

TFF, Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in isminin Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirilmesini onayladı.

2 Ekim 2019 13:56

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’in ismi resmen Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Olağan genel kurulda başkan seçilen Mehmet Büyükekşi, takımın isminin değiştirildiğini ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) onay beklediklerini söylemişti. TFF, Antep ekibinin talebini onayladı.

Süper Lig ekibi, isim değişikliğini resmi internet sitesinden duyurdu.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15 Haziran 2017 tarihinde Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak çıktığımız yolda, takımımızın adı Gaziantep Futbol Kulübü olarak değişmiştir.

Kurulduğumuz ilk günden bu yana ana hedefi “Gaziantep şehrimizi başarılarla ve adına yakışır bir şekilde temsil etmek” olan kulübümüz şuan Süper Lig'de dikkat çekici bir performansla sezona başlamayı başarmıştır.

Kulübümüzün isim değişikliği konusundaki talebi, 1 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi olarak onaylanmıştır. Takımımız bundan sonraki süreçte Gaziantep Futbol Kulübü ismiyle mücadele edecektir.

Saygılarımızla

Gaziantep Futbol Kulübü AŞ. Yönetim Kurulu Adına

Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi”

Son güncelleme 13:56 | 2 Ekim 2019
Gaziantep Futbol Kulübü Gazişehir Gaziantep
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OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
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