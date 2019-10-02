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Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020 yolunda rakipleri belli oldu!
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Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020 yolunda rakipleri belli oldu!

CEV Avrupa Kıtası 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakipleri belli oldu. Türkiye; Almanya, Hırvatistan ve Belçika ile eşleşti.

2 Ekim 2019 19:57

Avrupa ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Kıtası 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'nda Almanya, Hırvatistan ve Belçika ile karşılaşacak. Eleme maçlarına Hollanda'nın Apeldoorn şehri ev sahipliği yapacak.

Türkiye, B Grubu'nda Almanya, Hırvatistan ve Belçika ile eşleşti. A Grubu'nda ise Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için mücadele edecek. CEV Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri müsabakaları, gelecek yıl 5-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrindeki Omnisport Salonu'nda oynanacak.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz olarak eşleşecek. Elemelerde şampiyonluğa ulaşan ülke, doğrudan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

A Grubu: Hollanda, Bulgaristan, Polonya, Azerbaycan

B Grubu: Türkiye, Almanya, Belçika, Hırvatistan 29 Eylül 2019 Sırbistan Avrupa Şampiyonu 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası`ında Sırbistan, finalde Slovenya`yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:57 | 2 Ekim 2019
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2 Fenerbahçe
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3 Gaziantep
6 3 11
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