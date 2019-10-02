Fikret Orman’a çağrı! Rahmi Koç’tan sonra Tuncay Özilhan da devreye girdi

Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman hareketliliği yaşanıyor.

Aday olmamayı planlayan, bu saatten sonra tepkilerin dinmeyeceğini düşünen Fikret Orman, seçime girmek istememişti. Ancak camianın önde gelen isimleri Rahmi Koç ve Tuncay Özilhan devreye girdi. Rahmi Koç, dün Fikret Orman ile bir araya geldi ve özel bir görüşme yaptı. Tuncay Özilhan da siyah-beyazlıların başkanını arayarak kararından dönmesi için ikna turuna başladı.

BORÇLAR DAĞ GİBİ

Tuncay Özilhan, Fikret Orman'a yönetimini değiştirerek seçime girmesi gerektiğini ve güçlü bir listeyle seçimden çıkarak yeni sayfa açmasını iletti.

Sergen Yalçın`dan Beşiktaş açıklaması Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor`un teknik direktörü Sergen Yalçın, gündeme geldiği eski takımı Beşiktaş`a gidip gitmeme konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, Arkadaşlar bence bu konulara çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil çünkü herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum, oranın bir hocası var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden fazla bu konulara bence girmeyelim. Bu kimsenin faydasına olmaz şuanda dedi. İlgili Haberi Oku

Üzüntü ve kırgınlık içinde olan siyah-beyazlıların başkanı önümüzdeki günlerde kararını verecek.

Öte yandan ekonomik sıkıntı baş ağrıtıyor. Beşiktaş, bu ayın sonuna kadar 100 milyon TL'ye yakın bir ödeme yapmak zorunda… Futbolcuların borçsuzluk kâğıdı imzalamaması endişe yaratıyor.

BEŞİKTAŞ’A YAKIŞSIN

Fikret Orman, kulüp dergisinde seçim süreci ile ilgili yazdığı yazıda “7.5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş'ın menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş'ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.