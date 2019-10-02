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FIBA Kadınlar Euroleague | Arka Gdynia 84-75 BOTAŞ
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FIBA Kadınlar Euroleague | Arka Gdynia 84-75 BOTAŞ

FIBA Kadınlar Euroleague elemesinde Arka Gdynia'ya elenen BOTAŞ, yoluna Kadınlar Eurocup'ta devam edecek.

2 Ekim 2019 23:10

FIBA Kadınlar Euroleague eleme turu rövanş maçında BOTAŞ, deplasmanda Polonya’nın Arka Gdynia takımına 84-75 mağlup oldu.

İlk maçı da evinde 88-72 kaybeden BOTAŞ, organizasyona veda etti. Gdynia Spor Salonu’nda oynanan ve ilk periyodunu BOTAŞ’ın 21-19 önde geçtiği maçın devresi 42-42 berabere tamamlandı. Üçüncü periyodu 62-55 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, salondan 84-75 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.

Euroleague’de normal sezonda mücadele etme hakkı kazanamayan BOTAŞ, yoluna Kadınlar Eurocup’ta devam edecek. 02 Ekim 2019 Kadınlar Basketbol Süper Ligi`ne yen isim sponsoru Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi`nin isim sponsorluğu konusunda Herbalife Nutrition Türkiye ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:10 | 2 Ekim 2019
Arka Gdynia botaş FIBA Kadınlar Eurocup FIBA Kadınlar Euroleague
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