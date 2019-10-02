Fenerbahçe’den Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarının reddiyle ilgili açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçının ‘kural hatası’ nedeniyle tekrar edilmesi talebinin reddedilmesi üzerine resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Sarı lacivertliler konuyla ilgili olarak, MHK ve IFAB arasındaki yazışmaları, MHK’nın görüşünü ve TFF Yönetim Kurulu’nun kararıyla ilgili sayfayı talep ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü ayrıca konuyu Tahkim Kurulu’na taşıma kararı aldıklarını belirtti.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama;

“Futbol A Takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül 2019 tarihinde oynadığı müsabaka ile ilgili kulübümüzün yaptığı “kural hatası başvurusu” ile ilgili TFF Yönetim Kurulu kararını dün akşam saatlerinde açıklamıştır.

Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

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Kulübümüz bu başvurusu bakımından TFF'nin ilgili birimlerinden özellikle;

-MHK görüşünü

-MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları

-TFF Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini talep etmiştir.

Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir.”