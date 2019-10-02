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Fenerbahçe’de Erten Ersu sevinci! 8 ay sonra…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Erten Ersu sevinci! 8 ay sonra…

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarına devam ederken, sakatlığı nedeniyle 8 aydır sahalardan uzak olan genç kaleci Erten Ersu takımla birlikte çalışmalara başladı

2 Ekim 2019 15:07

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor’la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses ile ABD’ye giden Hasan Ali Kaldırım’ın antrenmana katılmadığı aktarıldı.

Sol diz ön çapraz bağları kopan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Erten Ersu’nun yaklaşık 8 ay sonra topla çalışmalara başladığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Son güncelleme 15:07 | 2 Ekim 2019
erten ersu Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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