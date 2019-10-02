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Fatih Terim: Önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz
Galatasaray

Fatih Terim: Önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçından sonra açıklamalarda bulundu.

2 Ekim 2019 00:39

Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye 1-0 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim oynanan futbolu beğendiğini söyleyerek, gelecek adına umut verdiğini belirtti.

Fatih Terim’in açıklamaları şöyle;

“Belki bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz. Bugün sonucun dışında oyuncularımı tebrik ediyorum. Keşke kaybetmeseydik ama bu oyun, bu istek bu seviyedeki bu mücadele beni çok mutlu etti. Gördüğüm kadarıyla Galatasaraylılar da çok memnun olmuş.

Elimizdeki bu avantajı kullanmalıyız. PSG ve Real Madrid ile oynamak kolay değil. Bu maçlardaki performans bize ligde yansıyacaktır. Topu yere indirdiğimizde ve hareketli oynamaya başladığımız tehlikeli olduk. Bugün rakibe karşı bazı şeyleri değiştirdik. Gördük ki doğru karar vermişiz. Beklerimizi kurtarmak için 3’lü döndük ve doğru oynadık. Tabi ki sonuçla büyük oyunculara karşı oynuyorsunuz. İnanın bana hiç kolay değil, bu kadar istemek ve mücadele etmek kolay değil. Bugünü iyi günlerin habercisi olarak düşünüyorum.”

Son güncelleme 00:39 | 2 Ekim 2019
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