Falcao: Son pasları biraz daha iyi kullanabilseydik…

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 2. haftasında sahasında PSG’ye 1-0 yenilen Galatasaray’da Kolombiyalı forvet Radamel Falcao, maçtan sonra mücadeleyi yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Tecrübeli golcünün sözleri şöyle;

“94 dakika boyunca inanılmaz bir Galatasaray taraftarı vardı. Bazı düştüğümüz anlarda bizi tekrar ayağa kaldırdılar. Maçın her dakikasında rakibi rahatsız etmeye çalışan, 3 puan isteyen bir Galatasaray vardı. Daha yeni bir takımız. Her geçen gün daha ileri gideceğimizi gösterdik.

Bugün tüm forvetler elinden geleni yaptı. Takım olarak bazı hatalarımız tabi ki oldu. Bunların da analizini yaparak daha iyi olacağız. Son pasları biraz daha iyi kullanabilseydik daha farklı skorla buradan ayrılabilirdik. Ama dediğim gibi yeni bir oyuncu grubu var ve daha iyi olacağız ilerleyen günlerde.”