Euroleague’de yeni sezon başlıyor! Yeni takımlar, artan sayı ve ilk hafta programı

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Euroleague’de yeni sezon, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen en büyük kupa, 1991’de FIBA Avrupa Ligi ismiyle oynandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) oynanan organizasyon, 2001-2002’den itibaren Euroleague yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başladı.

LİG FORMATINDA İLK KEZ 18 TAKIM

Euroleague, bu sezon lig formatında ilk kez 18 takımla oynanacak.

İlk kez 2016-2017 sezonunda lig formatına geçilen Euroleague,, bu sezona kadar 16’şar takımla düzenlendi.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak organizasyonda, 34 haftalık normal sezonda ilk 8’e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adını Final Four’a yazdıracak.

Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak. Lig sıralamasına göre çeyrek final eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleştirilecek.

Ligde normal sezon yarın başlayacak ve 10 Nisan 2020’de bitecek. Play-off çeyrek final serileri ise 21 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final Fourise 22-24 Mayıs’ta Almanya’nın Köln kentinde yapılacak.

TAKIM SAYIMIZ 3’E DÜŞTÜ

Türkiye, bu sezon sadece iki takımla Euroleauge’de boy gösterecek.

Fenerbahçe Beko ile son finalist Anadolu Efes, organizasyonda yer alacak Türk ekipleri olacak. Euroleague’in kurucuları arasında yer alan bu iki takımın da A lisansı bulunuyor. Euroleague yönetimi, bu iki ekip dışında bir Türk takımını organizasyonuna davet etmedi.

Geçen sezon Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası şampiyonu olarak organizasyona alınmıştı.

10 ÜLKE TAKIMI YER ALIYOR

Euroleague’de bu sezon 10 ülkenin takımları mücadele edecek.

Avrupa Ligi’nde 4 takımla en fazla temsil edilen ülke İspanya olacak. İspanya’yı A lisansına sahip Real Madrid, Barcelona ve Baskonia’nın yanı sıra ULEB Avrupa Kupası’nı kazanan Valencia, bu sezon Euroleague’de temsil edecek.

Organizasyonda dört İspanyol takımının yanı sıra Rusya’dan üç (CSKA Moskova-Khimki-Zenit), Yunanistan (Olympiakos-Panathinaikos), Almanya (Bayern Münih-Alba Berlin) ve Türkiye’den ikişer, İtalya (AX Armani Exchange Olimpia Milan), Sırbistan (Kızılyıldız mts), İsrail (Maccabi FOX), Litvanya (Zalgiris) ile Fransa’dan (ASVEL) birer takım mücadele edecek.

BEŞ YENİ TAKIM

Euroleauge’de geçen sezona göre 5 yeni takım yer alacak.

ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Valencia, Fransa ligi şampiyonu ASVEL, Adriyatik ligi şampiyonu Kızılyıldız mts, Almanya ligi ikincisi Alba Berlin ve özel davet (wild card) alan Rus ekibi Zenit, Euroleague’in yeni ekipleri oldu.

ŞAMPİYON ALMANYA’DA BELLİ OLACAK

Euroleague’de Final Four heyecanı, bu sezon Almanya’da yaşanacak.

Almanya’nın Köln kentinde yapılacak Final Four’da takımlar, 22-24 Mayıs’ta şampiyonluk mücadelesi verecek.

1988 yılında geçilen Final Four organizasyonuna Köln, ilk kez ev sahipliği yapacak. Köln, daha önce 1982’de İtalyan ekibi Squibb Cantu’nun Maccabi Tel Aviv’i 86-80 yenerek şampiyon olduğu final maçının ev sahipliğini üstlenmişti.

Final Four organizasyonu ise Almanya’da 5. kez düzenlenecek. Daha önce 1989 ve 1999’da Münih’te, 2009 ve 2016’da ise başkent Berlin’de Final Four yapılmıştı.

İLK HAFTA MAÇLARI

Euroleague’de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki-Maccabi FOX

21.00 Panathinaikos-Kızılyıldız mts

21.30 Bayern Münih-AX Armani Exchange Olimpia Milan

22.00 Real Madrid-Fenerbahçe Beko

4 Ekim Cuma:

20.00 Zalgiris-Baskonia

20.30 Anadolu Efes-Barcelona

21.00 Alba Berlin-Zenit

21.45 ASVEL-Olympiakos

22.00 Valencia-CSKA Moskova