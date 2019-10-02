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Euroleague başlıyor… Fenerbahçe Beko, Real Madrid ile sezonu açıyor!
Euroleague

Euroleague başlıyor… Fenerbahçe Beko, Real Madrid ile sezonu açıyor!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 2019-2020 sezonunun ilk maçında yarın İspanya'da Real Madrid'le karşılaşacak.

2 Ekim 2019 12:02

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında İspanya’da Real Madrid’e konuk olacak.

İspanya’nın başkenti Madrid’de Wizink Center’da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak.

Geride kalan sezonda Dörtlü Final’e kalan iki ekip, sezon açılışında birbirlerine rakip olacaklar. İspanya’nın Vitoria şehrinde düzenlenen Dörtlü Final’in üçüncülük maçında Real Madrid, Fenerbahçe Beko’yu 94-75 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Joffrey Lauvergne’in yarın forma giymesi beklenmiyor.

EUROLEAGUE’DE 20. RANDEVU

İki takım 2001 yılından bu yana tek isim altında oynanan Euroleague’de 20. randevularına çıkacaklar.

Geride kalan 19 maçta Real Madrid’in galibiyet sayılarında 11-8 üstünlüğü bulunuyor.

Son güncelleme 12:02 | 2 Ekim 2019
euroleague Fenerbahçe Beko Real Madrid
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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