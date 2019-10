Dünya Atletizm Şampiyonası’nda kamera krizi! Kadın atletler şikayetçi oldu…

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası’ndaki yeni yakın çekim kameraları kadın koşucuların tepkisini çekti.

Çıkış takozlarına konulan yeni minyatür kameralar, ‘yarıştan önceki en yoğun, en heyecanlı anları yakalamak’ amacıyla yerleştirildi.

Ancak 100 metre yarışında çıkış için pozisyon alırken kameraların üzerine tırmanmaktan rahatsız olan kadın koşucular, vücutlarının yakından çekilmesinden de şikayetçi oldu.

Female sprinters complain that new starting block cameras show them from intimate angles https://t.co/jqc0zdHTUF

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 30, 2019