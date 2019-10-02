Dünya Atletizm Şampiyonası’nda kamera krizi! Kadın atletler şikayetçi oldu…

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası’ndaki yeni yakın çekim kameraları kadın koşucuların tepkisini çekti.

Çıkış takozlarına konulan yeni minyatür kameralar, ‘yarıştan önceki en yoğun, en heyecanlı anları yakalamak’ amacıyla yerleştirildi.

Ancak 100 metre yarışında çıkış için pozisyon alırken kameraların üzerine tırmanmaktan rahatsız olan kadın koşucular, vücutlarının yakından çekilmesinden de şikayetçi oldu.

Female sprinters complain that new starting block cameras show them from intimate angles https://t.co/jqc0zdHTUF — Daily Mail Online (@MailOnline) September 30, 2019

Bild gazetesine konuşan kadın sporculardan Alman sprinter Gina Lückenkemper, “Bu kameranın geliştirilmesi sürecine tek bir kadın dahil edildi mi? Bence hayır, hiç sanmıyorum. Bunu protesto edecek tek kişinin de biz olmadığını sanıyoruz” diye çıkıştı.

“Dar atlet şortlarla çıkış takozundaki kameranın üzerine tırmanmak bana çok rahatsızlık verdi” diye ekleyen Lückenkemper’e bir diğer Alman atlet Tatjana Pinto da katıldı.

Lückenkemper ile Pinto’nun 100 metre yarı finellerinde elenmelerinin ardından yükselttikleri eleştiriler üzerine Alman Atletizm Federasyonu’ndan (DLV) yetkililer devreye girdi.

Yeni yakın çekim kameralarından yayınların sınırlandırılmasını isteyen DLV, atletler çıkış takozlarına yerleştikten sonra yakın çekim kameralardan yayın yapılmasını ve sadece yüze doğru yakın çekim yapılması gibi taleplerde bulundu. DLV’nin baskısı, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) nezdinde sonuç verdi.

Pazar gecesi taraflar uzlaşmaya vardı. Büyük ekrana yansıtılan yakın çekimlerin sadece atletleri sprinte çıkmalarına anlar kala takozlara çömelirken göstermesi ve bu kameralardan alınan video verilerinin günlük olarak silinmesi kararlaştırıldı.

Ardından koşulan kadınlar 100 metre finalini Jamaikalı sprinter Shelly-Ann Fraser-Pryce kazandı.

Ama Doha’daki 40 bin kişilik Halifa Stadyumu’nda bu tarihi ana izlemeye sadece 1000 kişi geldi. Nitekim IAAF, Dünya Atletizm Şampiyonası’nı Katar’da düzenlediği için eleştirilerin odağında.

Eski uzun mesafe şampiyonu Haile Gebrselassie “Şampiyonayı, hele de maratonu Doha’daki bu kadar sıcak havada düzenlemek büyük hata. Tanrı korusun, insanlar bu şartlarda uzun mesafe koşarken ölebilirdi” dedi.

Kadın maratonu cuma gece yarısı koşulmasına rağmen termometre 40.5 dereceyi gösteriyordu. 68 kadın koşucudan 28’i yarışı bıraktı, biri hastanelik oldu.