Dries Mertens’ten ayrılık sinyali: ‘Gelecek sezon…’

İtalya ekibi Napoli’nin yıldız futbolcusu Dries Mertens, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

2013 yılında PSV’den transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, “Gelecek sezon nerede oynayacağımı bilmiyorum. Halen geleceğimle ilgili bir karar vermedim” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında 33. yaşına girecek olan tecrübeli isim, “Şu anki hedefim Napoli ile iyi bir sezon geçirmek. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Sezon sonuna kadar vaktim var” şeklinde konuştu.

Napoli ile sözleşmesinin son yılına giren Mertens, “Napoli ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceğim konusunda bir karar vermiş değilim. Bunun için henüz erken” dedi.

İtalyan ekibi ile bu sezon Serie A’da 5 maçta 4 gol atıp 1 asist yapan deneyimli futbolcu için Premier Lig’de birçok takımın sıraya girdiği öğrenildi.

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