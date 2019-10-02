SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Karamollaoğlu: AK Parti yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek
İtalya Serie A

Dries Mertens’ten ayrılık sinyali: ‘Gelecek sezon…’

İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin Belçikalı yıldızı Dries Mertens, gelecek sezon takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

SKOR DIŞ HABER 2 Ekim 2019 16:32

İtalya ekibi Napoli’nin yıldız futbolcusu Dries Mertens, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

2013 yılında PSV’den transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, “Gelecek sezon nerede oynayacağımı bilmiyorum. Halen geleceğimle ilgili bir karar vermedim” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında 33. yaşına girecek olan tecrübeli isim, “Şu anki hedefim Napoli ile iyi bir sezon geçirmek. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Sezon sonuna kadar vaktim var” şeklinde konuştu.

Napoli ile sözleşmesinin son yılına giren Mertens, “Napoli ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceğim konusunda bir karar vermiş değilim. Bunun için henüz erken” dedi.

İtalyan ekibi ile bu sezon Serie A’da 5 maçta 4 gol atıp 1 asist yapan deneyimli futbolcu için Premier Lig’de birçok takımın sıraya girdiği öğrenildi.

02 Ekim 2019 Simeone`den Joao Felix için Arda Turan örneği Atletico Madrid`de Joao Felix`i kanatta oynatan teknik direktör Diego Simeone, bu kararını Arda Turan ve Diego Ribas örnekleriyle savundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:33 | 2 Ekim 2019
dries mertens Napoli
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
04/10/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
04/10/2019 - 20:30
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR