Dennis Emmanuel Bonaventure neden Cristiano Ronaldo’nun gol sevincini yaptığını açıkladı!

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda oynanan Real Madrid-Club Brugge karşılaşmasında iki gol atan ve Santiago Bernabeu’daki taraftarlara şoku yaşatan Dennis Emmanuel Bonaventure, gol sevinciyle ilgili açıklamada bulundu.

Club Brugge’ün 21 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, attığı ikinci golden sonra Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevinci hareketini yapması konusuna değindi.

RTL’ye konuşan Dennis, “Cristiano Ronaldo’yu seviyorum ve bence dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Real Madrid’den ayrıldığında üzülmüştüm. Golümü onun sevinciyle kutladım çünkü Real Madrid taraftarının neyi kaybettiğini görmesini istedim” şeklinde konuştu.

Maçtaki performansıyla ilgili olarak konuşan Dennis, “İki gol attığım için mutluyum. Maçı kazanmayı gerçekten istiyoduk ve buna çok uzak değildik” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın da yer aldığı gruptaki maçta Real Madrid 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

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