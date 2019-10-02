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Christian Eriksen’den gündemi sarsan dedikoduya yanıt: ‘Saçmalık!’
Şampiyonlar Ligi

Christian Eriksen’den gündemi sarsan dedikoduya yanıt: ‘Saçmalık!’

Eriksen'in eşinin yıldız futbolcuyu Vertonghen'le aldattığı dedikodusu İngiliz basınına ve sosyal medyaya damga vururken akılalmaz senaryo üzerine Christian Eriksen açıklamada bulundu ve yalnızca "Saçmalık" ifadelerini kullandı.

SKOR DIŞ HABER 2 Ekim 2019 18:20

Bu sezona sıkıntılı bir giriş yapan ve 10 resmi maçta yalnızca üç galibiyet elde edebilen Tottenham Hotspur’da yıldız oyuncu Christian Eriksen ve Jan Verthongen’in isminin geçtiği dedikodu İngiliz basınına ve sosyal medyaya damgasını vurdu. Ada basınının ortaya attığı senaryoya göre Eriksen’in eşi yıldız futbolcuyu Belçikalı takım arkadaşı Jan Verthongen ile aldattı.

‘Kane yumrukladı’

“Verthongen’in sağ gözünün altındaki morluğun görüntülenmesi üzerine ortaya atılan senaryoya göre olayı Harry Kane çözdü ve soyunma odasında Verthongen’i yumrukladı. Verthongen’e bu sebepten ötürü yeni kontrat önerilmezken takım içindeki ortamın epey bozulduğu ifade edildi.

Bunun üzerine Mauricio Pochettino da takımdan ayrılma kararı aldı. Arjantinli çalıştırıcı Real Madrid’e giderse yanına Eriksen ve Kane’i de alacak” ifadeleri haberde yer aldı. Eriksen bu ilginç senaryoya tek bir kelimeyle yanıt verdi. Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Eriksen “Saçmalık” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 18:20 | 2 Ekim 2019
Christian Eriksen Harry Kane İngiltere Premier League Jan Vertonghen Mauricio Pochettino UEFA Şampiyonlar Ligi
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