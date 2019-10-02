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Cedevita Olimpija 73-79 Darüşşafaka Tekfen | EuroCup C Grubu
Eurocup

Cedevita Olimpija 73-79 Darüşşafaka Tekfen | EuroCup C Grubu

EuroCup C Grubu'ndaki temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Cedevita Olimpija'ya konuk oldu. Daçka parkeden 79-73 galip ayrıldı ve gruba 1'de 1'le başladı.

2 Ekim 2019 23:48

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, EuroCup C Grubu ilk maçında Slovenya’nın Cedevita Olimpija takımını deplasmanda 79-73 mağlup etti. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da Arena Stozice’de oynanan maçın ilk periyodunu 24-12 geride kapatan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 39-35 önde gitti. Son periyoda 63-59 üstün giren yeşil-siyahlı takım, salondan 79-73 galip ayrıldı.

C Grubu’nda Cedevita Olimpija dışında Germani Brescia Leonessa (İtalya), Joventut Badalona (İspanya), Nanterre 92 (Fransa) ve UNICS Kazan’la (Rusya) mücadele edecek Darüşşafaka Tekfen, ilk 4’e girerek son 16’ya kalmayı hedefliyor. 02 Ekim 2019 TOFAŞ 84-71 Limoges | EuroCup B Grubu EuroCup`ta mücadele eden TOFAŞ, B Grubu ilk maçında konuğu Limoges`i 84-71`le geçerek 1`de 1 yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:48 | 2 Ekim 2019
Cedevita Olimpija Darüşşafaka Tekfen EuroCup
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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