Burası başka seviye hocam

Fatih Terim, Marcao-Donk ve Luyindama'lı üçlü savunmayla sürpriz bir başlangıç yaptı PSG maçına. Çok iyi kontratak yapan bir takıma karşı ağır bir üçlü, bu da yetmezmiş gibi hızlı gidip gelemeyen iki bekle ciddi riskler taşıyordu bu hamle. Zaten tam bir uyum yakalayamadan ilk 15-20 dakikada Paris ekibi Galatasaray kalesini yoklamaya başladı. O anlarda Muslera'nın yaptığı kurtarışlar imdada yetişti. Dakikalar ilerledikçe oyunun dengesini de kurdu Galatasaray. Fakat temposuz ve uyuşuk futbol anlayışıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma şansınız yok. Buranın başka bir seviye olduğunu sürekli her basın toplantısında dile getiren Fatih Terim takımını hızlandırmak zorunda.

Zaten hata yapmaya müsait olan savunma ikinci yarının başında bir anlık hatada kalesinde golü gördü. Rakibin topla oynamasını bu kadar müsaade ederseniz, doğru takım savunması ve hücum presi yapmazsanız bu seviyelerde mağlubiyetlere alışır hale gelirsiniz. Galatasaray temposunu arttıramadığı ve öne doğru hızlanamadığı sürece ne ligde ne de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma şansı yok. Yine de ortaya konan mücadele ve takımın potansiyeli gelecek adına bir nebze umut oldu.

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