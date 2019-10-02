Bu olmadı Ramil!

Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'na 200 metredeki unvanını koruma hedefiyle giden Ramil Guliyev, başarılı olamadı. Bu mesafede 2019'un dünya klasmanında 2. sırada yer alan Azeri kökenli milli atletimiz, finalde kürsüyü göremeden şampiyonayı kapattı. Ramil Guliyev 20.07 ile 5. olurken ABD'li Noah Lyles, 19.83 ile altın madalya kazandı.

Pekin 2015'te 6. sırayı alan Guliyev, Londra 2017'de Türk sporunun tarihinin en büyük başarısını elde edip 20.09 ile dünya şampiyonu olmuş, efsane Usain Bolt'un unvanını devralmıştı.

Bu mesafede 19.76 ile Türkiye rekorunun sahibi olan 29 yaşındaki atletimizin bir Avrupa şampiyonluğu (2018), bir de Avrupa ikinciliği (2016) bulunuyor.

Ramil Guliyev, Doha'da 4×100'de final kovalayacak bayrak takımımızda koşacak.