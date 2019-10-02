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Beşiktaş’ta vergi ödendi, sorun giderildi!
Uefa

Beşiktaş’ta vergi ödendi, sorun giderildi!

Beşiktaş'ta Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kişisel kefaletiyle yaratılan kaynakta yapılan 20 milyon TL'lik ödemeyle siyah-beyazlılar vergi dair borçsuzluk kağıdını tamamladı.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 2 Ekim 2019 21:10

Beşiktaş’ta UEFA’nın istediği vergiye dair borçsuzluk kağıdı sorunu tamamlandı.

Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kişisel kefaletiyle kaynak yaratıldı.

20 milyon TL’lik ödemeyi yapan siyah-beyazlılar UEFA nezdinde bir sorunu ortadan kaldırmış oldu. 02 Ekim 2019 Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: `Dünden itibaren...` Abdullah Avcı, Hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor, yarın da bu fırsatlardan bir tanesi. Önemli olan sonuca yansıtmak, şu ana kadar yansıtamadık. Alacağımız bir galibiyetle umarım bu enerji yeniden yukarı çıkar dedi ve Dünden itibaren havanın daha iyiye gittiğini gözlemliyoruz, umarım bu yarına yansır diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:10 | 2 Ekim 2019
Ahmet Ürkmezgil beşiktaş fikret orman Şafak Mahmutyazıcıoğlu uefa uefa avrupa ligi
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