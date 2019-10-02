Beşiktaş’ta vergi ödendi, sorun giderildi!

Beşiktaş&#8217;ta UEFA&#8217;nın istediği vergiye dair borçsuzluk kağıdı sorunu tamamlandı.. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu&#8217;nun kişisel kefaletiyle kaynak yaratıldı.. 20 milyon TL&#8217;lik ödemeyi yapan siyah-beyazlılar UEFA nezdinde bir sorunu ortadan kaldırmış oldu.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t02 Ekim 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tBeşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: `Dünden itibaren...`\r. \t\t\t\tAbdullah Avcı, Hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor, yarın da bu fırsatlardan bir tanesi. Önemli olan sonuca yansıtmak, şu ana kadar yansıtamadık. Alacağımız bir galibiyetle umarım bu enerji yeniden yukarı çıkar dedi ve Dünden itibaren havanın daha iyiye gittiğini gözlemliyoruz, umarım bu yarına yansır diye konuştu.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .