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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi Wolverhampton
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi Wolverhampton

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Wolverhampton ekibiyle karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

2 Ekim 2019 11:51

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere’nin Wolverhampton ekibini konuk edecek.

Vodafone Park’ta saat 19.55’te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya’nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga’ya 1-0 yenildi.

Beşiktaş’ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.

Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava’yı konuk edecek.

BU SEZON SADECE BİR MAÇ KAZANDI

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

Son güncelleme 11:51 | 2 Ekim 2019
beşiktaş uefa avrupa ligi Wolverhampton
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
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6 2 9
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