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Bernardo Silva için soruşturma başlatıldı! Attığı tweet başına bela oldu…

Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva takım arkadaşı Benjamin Mendy için yaptığı paylaşım nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

SKOR DIŞ HABER 2 Ekim 2019 13:05

Manchester City forması giyen Bernardo Silva, ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya. Sosyal medya üzerinden takım arkadaşı Benjamin Mendy için paylaşımda bulunan Portekizli yıldız gelen büyük tepkilerin ardından disiplin kuruluna sevk edildi. Bernardo Silva’nın 9 Ekim 2019’a kadar federasyona savunma vermesi istendi.

İngiltere Futbol Kurulu Manchester City’li Bernardo Silva’nın attığı tweet ile ilgili soruşturma başlattı. Takım arkadaşı Benjamin Mendy’nin çocukluk fotoğrafıyla bir çikolata markasının maskotunu bir arada kullanarak “Bilin bakalım kim?” yazarak paylaşımda bulunması sonrası oyuncu ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Watford maçında hat-trick yapan Portekizli yıldız oyuncu, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını silmek zorunda kalmıştı. Silva olayın ardından “Bugünlerde arkadaşınla bile şakalaşamıyorsun” şeklinde bir paylaşımda yapmıştı.

İki oyuncunun sıkı bir dostlukları bulunuyor. 2016’da Monaco’da birlikte oynamaya başlayan ikili, daha sonra 2017’de birlikte Manchester City’nin yolunu tutmuştu.

Son güncelleme 13:25 | 2 Ekim 2019
Benjamin Mendy Bernardo Silva FA ırkçılık soruçturma tweet
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