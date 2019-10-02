Benzia kırmızı kart gördü, Olympiakos dağıldı!

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Kızılyıldız ile Olmypiakos karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanarak zorlu grupta kritik 3 puanı kaptı.
İlk maçta Tottenham’a karşı 2-0 geriden gelip 1 puanı kurtaran Yunan devi, Kızılyıldız karşısında 37. dakikada Semedo ile 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda ise her şey terse döndü! Eski Fenerbahçeli Benzia 57. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından Olympiakos’u 10 kişi bıraktı.
Eksik rakibinin üzerine giren Kızılyıldız, 62’de Vulic, 87. dakikada Milunovic ve 90’da Boakye’nin golleriyle Olympiakos’u 3-1 mağlup etmeyi başardı.