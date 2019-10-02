Benzia kırmızı kart gördü, Olympiakos dağıldı!

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Kızılyıldız ile Olmypiakos karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanarak zorlu grupta kritik 3 puanı kaptı.

İlk maçta Tottenham’a karşı 2-0 geriden gelip 1 puanı kurtaran Yunan devi, Kızılyıldız karşısında 37. dakikada Semedo ile 1-0 öne geçti.

Şampiyonlar Ligi`nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi`nde 2. hafta başladı. Yeni haftanın ilk gün programında oynanan 8 maçta 27 gol atıldı. Gecenin en flaş skoruna ise Bayer Münih imza attı. Temsilcimiz Galatasaray ise sahasında PSG`ye 1-0 yenildi. İlgili Haberi Oku

İkinci yarıda ise her şey terse döndü! Eski Fenerbahçeli Benzia 57. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından Olympiakos’u 10 kişi bıraktı.

Eksik rakibinin üzerine giren Kızılyıldız, 62’de Vulic, 87. dakikada Milunovic ve 90’da Boakye’nin golleriyle Olympiakos’u 3-1 mağlup etmeyi başardı.