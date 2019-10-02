Bayern Münih İngiltere’de Tottenham’ı darmadağın etti! 9 gollü müthiş maç…

Şampiyonlar Ligi B grubunda Bayern Münih İngiltere’de Tottenham’ı darmadağın etti. Devler Ligi’nde gecenin nefes kesen maçında tam 9 gol atıldı.

Her anı pozisyon dolu maçta ev sahibi Tottenham 12 dakikada Son Heung-min ile öne geçti. Bayern dev rakibine 15.dakikada Joshua Kimmich ile karşılık verdi ve skora dengeyi getirdi.

Devre biterken Bayern’in golcüsü Robert Lewandowski sahneye çıktı ve attığı golle takımını soyunma odasına 2-1 öne götürdü.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bayern’de gecenin yıldızı Serge Gnabry ilk golünü 53’te kaydetti ve farkı 2’ye çıkardı. Tottenham bu şoku atlatamadan 55’te tekrar ağları havalandıran Gnabry durumu 4-1’e getirdi.

Şampiyonlar Ligi`nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi`nde 2. hafta başladı. Yeni haftanın ilk gün programında oynanan 8 maçta 27 gol atıldı. Gecenin en flaş skoruna ise Bayer Münih imza attı. Temsilcimiz Galatasaray ise sahasında PSG`ye 1-0 yenildi. İlgili Haberi Oku

61’de penaltıdan Harry Kane ile umutlanan Tottenham’ın ikinci golüyle birlikte Serge Gnabry şov yeniden başladı.

24 yaşındaki Alman yıldız 83 ve 88’de birer gol daha atarak maçı 4 golle tamamladı. 7-2 biten maçta Bayern Münih deplasmanda rakibini darmadağın etti ve grupta puanını 6’ya çıkararak liderliğini sürdürdü.