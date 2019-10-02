SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP yargı reformu için kendi paketini hazırladı!
Barcelona İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Şampiyonlar Ligi

Barcelona İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona kendi sahasında İnter'i ağırlayacak. Barcelona, İnter'i yenerek 3 puan almak istiyor. Futbolseverler devlerin karşılaşmasını takip etmek için "Barcelona İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

2 Ekim 2019 19:13

Barcelona ile İtalya’nın temsilcisi Inter bu akşam karşı karşıya gelecek. Son olarak Barcelona, Dortmund ile berabere kalmıştı. Karşılaşmanın hakemliğini Sloven hakem Damir Skomina üstleniyor.

BARCELONA İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA İNTER MAÇI CANLI İZLE LİNKİ (ÜYELİK GEREKTİRİR)

Barcelona ve Inter arasında bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde birçok mücadele oynandı. Barcelona sahasında oynadığı mücadelelerde rakibine şans tanımazken geçtiğimiz sezon oynanan mücadele 2-0’lık skorla tamamlanmıştı.

Son güncelleme 19:13 | 2 Ekim 2019
barcelona canlı maç izle İNTER şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
04/10/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
04/10/2019 - 20:30
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR