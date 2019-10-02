Barcelona İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Barcelona ile İtalya’nın temsilcisi Inter bu akşam karşı karşıya gelecek. Son olarak Barcelona, Dortmund ile berabere kalmıştı. Karşılaşmanın hakemliğini Sloven hakem Damir Skomina üstleniyor.

BARCELONA İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA İNTER MAÇI CANLI İZLE LİNKİ (ÜYELİK GEREKTİRİR)

Barcelona ve Inter arasında bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde birçok mücadele oynandı. Barcelona sahasında oynadığı mücadelelerde rakibine şans tanımazken geçtiğimiz sezon oynanan mücadele 2-0’lık skorla tamamlanmıştı.