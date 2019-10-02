Barcelona Inter maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları canlı skor takibi

Barcelona Inter canlı! Barcelona Inter maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının heyecanı devam ediyor. İlk maçta deplasmanda Borussia Dortmund’da 0-0 berabere kalan Barcelona, konuğu Slavia Prag’la 1-1 berabere kalan Inter’e konuk oluyor. Barça’da Messi, Suarez, Griezmann üçlüsü sahada. Inter’de ise Alexis Sanchez sahada ancak Romelu Lukaku kadroda yer almıyor. Barcelona Inter maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberimizde diğer maçlarının skorları da canlı güncellenmekte.

BARCELONA 0-1 INTER

GOL: Lautaro Martinez 2′

BARCELONA: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Semedo, Arthur, Busquets, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann

INTER: Handanovic, Godin, De Vrij, SkriniaR, Candreva, Sensi, Barella, Brozovic, Asamoah, Lautaro Martinez, Alexis

LIVERPOOL 2-0 SALZBURG

GOLLER: Mane 9′, Robertson 25′

ZENIT 1-0 BENFICA

GOL: Dzyuba 22′

LEIPZIG 0-1 O. LYON

GOL: Depay 11′

VALENCIA 0-1 AJAX

GOL: Ziyech 8′

LILLE 0-1 CHELSEA

GOL: Abraham 22′

GENK 0-0 NAPOLI (19.55)

SLAVIA PRAG 0-2 B. DORTMUND (19.55)

GOLLER: Hakimi 35′ ve 89′

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