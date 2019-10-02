Barcelona Inter maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları canlı skor takibi

Barcelona Inter canlı! Barcelona Inter maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının heyecanı devam ediyor. İlk maçta deplasmanda Borussia Dortmund’da 0-0 berabere kalan Barcelona, konuğu Slavia Prag’la 1-1 berabere kalan Inter’e konuk oluyor. Barça’da Messi, Suarez, Griezmann üçlüsü sahada. Inter’de ise Alexis Sanchez sahada ancak Romelu Lukaku kadroda yer almıyor. Barcelona Inter maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberimizde diğer maçlarının skorları da canlı güncellenmekte.
BARCELONA 0-1 INTER
GOL: Lautaro Martinez 2′
BARCELONA: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Semedo, Arthur, Busquets, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann
INTER: Handanovic, Godin, De Vrij, SkriniaR, Candreva, Sensi, Barella, Brozovic, Asamoah, Lautaro Martinez, Alexis
LIVERPOOL 2-0 SALZBURG
GOLLER: Mane 9′, Robertson 25′
ZENIT 1-0 BENFICA
GOL: Dzyuba 22′
LEIPZIG 0-1 O. LYON
GOL: Depay 11′
VALENCIA 0-1 AJAX
GOL: Ziyech 8′
LILLE 0-1 CHELSEA
GOL: Abraham 22′
GENK 0-0 NAPOLI (19.55)
SLAVIA PRAG 0-2 B. DORTMUND (19.55)
GOLLER: Hakimi 35′ ve 89′